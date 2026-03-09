Diese Konjunktursorgen bekamen die Rohstoffproduzenten stark zu spüren, der Sektor büsste 1,8 Prozent ein. ArcelorMittal sackten in Paris um fast 4 Prozent ab, nachdem die US-Bank JPMorgan ihr positives Votum für die Papiere des Stahlherstellers aufgegeben hatte und nun skeptisch eingestellt ist. Analyst Dominic O'Kane erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs.