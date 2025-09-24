Für einen Stimmungsdämpfer sorgten die jüngsten Äusserungen des obersten Währungshüters der USA. «Spricht der Chef der weltweit wichtigsten Notenbank, Fed-Chef Jerome Powell, von einer 'recht hohen Bewertung' der Aktienkurse, horchen Investoren schon mal auf», so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Auch wenn die Einschätzung noch lange nicht an Alan Greenspans Warnung vor einer 'irrationalen Übertreibung' vor fast 30 Jahren heranreicht, war sie dennoch für die Akteure in New York Anlass genug, gestern etwas den Fuss vom Gaspedal zu nehmen.»