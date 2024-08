Das Thema Zinssenkung nach der US-Notenbank-Entscheidung und den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell bewegte die Börsen in Europa - wie bereits am Vorabend in den USA - kaum. «Impulse, egal ob in die eine oder andere Richtung, haben derzeit nur einen sehr kurzfristigen Einfluss auf den Markt», sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. «Solange die Inflationsrate noch über dem Ziel von zwei Prozent liegt, dürfte die Währungshüter in Washington vorsichtig agieren», dämpfte zudem Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein allzu grosse Zinshoffnungen./ck/he