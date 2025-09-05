Beim EuroStoxx-Spitenreiter ASML konnten sich die Anleger über weitere Kursgewinne von knapp zwei Prozent freuen. Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters wurden von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen des US-Halbleiterherstellers Broadcom etwas nach oben gezogen. In Paris verteuerten sich die Titel des Chipproduzenten STMicro um 3,8 Prozent. Ihnen half zusätzlich eine Kaufempfehlung der Schweizer Bank UBS. Von der Markteinführung des iPhone17 könne Rückenwind für STMicro ausgehen, hiess es in einer Studie.