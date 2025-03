Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag weiter nachgegeben. Vor neuen Importzöllen, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bekanntgeben will, büsste der EuroStoxx 50 zum Handelsschluss 1,56 Prozent auf 5.248,39 Punkte ein. Damit rutschte der Leitindex der Eurozone auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar ab.