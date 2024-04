Aktien aus der Chipindustrie profitierten von einem Bericht der «DigiTimes». Diesem zufolge will der US-Chipkonzern Micron die Preise für bestimmte Speicherchips stark anheben. Obendrein, so hiess es in der Zeitung, bauten Samsung und SK Hynix ihre Produktion für Speicherchips (Dram) aus. Infineon legten als Spitzenwert im EuroStoxx um 3,8 Prozent zu und in Paris gewannen STMicro 1,3 Prozent. Ams-Osram stiegen in Zürich um 1,5 Prozent.