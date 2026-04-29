Zu den Gewinner zählten die Telekomwerte. Deutsche Telekom profitierten von Quartalszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US und legten um 2,1 Prozent zu. Hinzu kam die anhaltende Rekordjagd von Nokia , die um fast 10 Prozent nach oben schnellten. Die Bank Jefferies vermutete, dass die Finnen einen Grossauftrag von Google erhalten könnten.