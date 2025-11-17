Bei den Anteilseignern von Societe Generale hielt sich die Freude über ein neues, eine Milliarde Euro schweres Aktienrückkaufprogramm in Grenzen: Die Titel, die am Freitag vom höchsten Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2008 zurückgefallen waren, schlossen leicht im Plus. Damit entwickelten sie sich besser als der schwächelnde Bankensektor .