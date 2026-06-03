Am Ende des Branchenfeldes bewegten sich aber in Europa die Finanzdienstleister. Einen Kurseinbruch um 16 Prozent gab es bei der Partners Group in Zürich. Das Schweizer Unternehmen hat wegen Marktturbulenzen die Rücknahme eines Private-Equity-Fonds eingeschränkt. Das Unternehmen sprach von einem «Schutzmechanismus» angesichts zuletzt hoher Rücknahmebegehren. Einem Analysten zufolge dürfte es in Zukunft schwieriger werden, in diesem Bereich neue Zuflüsse zu generieren.