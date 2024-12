Dies und die besonders grossen Kursverluste, die es am Vorabend an der New Yorker Nasdaq gegeben hatte, hinterliessen im europäischen Technologiesektor merkliche Spuren. Der Teilindex war in der Branchenwertung das europäische Schlusslicht. Mit dem Chipkonzern Infineon , dem Zahlungsabwickler Adyen und dem Chipindustrie-Ausrüster ASML kamen die grössten EuroStoxx-Verlierer denn auch aus diesem Sektor. Sie büssten zwischen 3,7 und 5,4 Prozent an Wert ein.