Unter den Einzelwerten in Europa sorgten einige Analysten-Kommentare für grössere Bewegungen. So gewannen die Papiere von Vivendi in Paris 0,7 Prozent und zählten damit zu den besten Werten in Cac 40. Nach Auffassung der britischen Grossbank Barclays sind die Anteilscheine des Medienkonzerns derzeit attraktiv bewertet. Zudem werten die Analysten der Bank positiv, dass sich der zu Vivendi gehörende Sender Canal plus dazu entschlossen habe, bei der aktuellen Auktion der Übertragungsrechte für die erste französische Fussballliga erst einmal kein Gebot abzugeben. Sollte es dabei bleiben, dürfte das operative Ergebnis deutlich anspringen.