Am Vortag war noch in der Hoffnung auf einen zeitlich begrenzten Krieg zwischen Israel und dem Iran Erholung angesagt gewesen. Auch die Erwartung, dieser belaste die globale Wirtschaft nicht übermässig, stützte. Dass US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig verliess und gleichzeitig zur Flucht aus der iranischen Hauptstadt Teheran aufrief, sorgte am Dienstag für Nervosität an den Börsen.