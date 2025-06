Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, beendete den Tag mit einem Plus von 1,44 Prozent auf 5.297,07 Punkte. In der Schweiz gewann der SMI 1,13 Prozent auf 11.988,92 Punkte. Der britische FTSE 100 («Footsie»), der unter anderem von den schwer gewichteten Ölunternehmen BP und Shell belastet wurde, schloss dagegen fast unverändert mit plus 0,01 Prozent auf 8.758,99 Punkten.