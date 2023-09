Mit Bangen blicken derzeit die Marktteilnehmer auf den Renditeanstieg am Anleihemarkt. Zumal keine Wende absehbar ist, wie Chris Iggo, Chef-Anlagestratege bei Axa Investment Managers betonte: «Ohne weitere Hinweise auf eine nachlassende Konjunktur und eine Rückkehr der Inflation zum Zielwert wird die Fed die Geldpolitik entweder weiter straffen oder den aktuellen Zins noch länger beibehalten. Alle grossen Notenbanken sprechen sich zurzeit für 'higher for longer' aus.» Damit drohe eine neue Situation an den Finanzmärkten, die sich von den vorangegangenen Dekaden unterscheide. «Investoren müssen beachten, dass die Zinsen in nächster Zeit höher sein könnten, als sie es aus den letzten 20 Jahren kennen», so Iggo. Hierdurch werde der Anleihemarkt aber zu einer ernsthaften Alternative zu Aktienanlagen.