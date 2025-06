Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Gewinne vom Vortag angeknüpft. Neben erfreulichen Konjunkturdaten kamen die von der Bundesregierung beschlossenen Steuerentlastungen zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft gut an. Dies- wie jenseits des Atlantiks schreckte die inzwischen in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium die Anleger nicht.