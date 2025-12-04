Entscheidend ist laut Schneider der geringere regulatorische Druck, der für mehr Flexibilität sorge, schrieb er. In Europa steht das eigentlich für 2035 geplante Verbrenner-Aus vor der Aufweichung und auch in den USA könnten die Anforderungen an den Schadstoffausstoss fallen. Denn Trump kündigte Lockerungen an den Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Fahrzeuge künftig verbrauchen dürfen. Die DZ Bank schrieb am Donnerstag, dies spiele dem europäisch-amerikanischen Autobauer Stellantis in die Karten.