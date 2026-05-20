Im europäischen Branchentableau waren am Mittwoch vor den Nvidia-Zahlen Technologiewerte mit am meisten gefragt. Ähnlich wie in New York zogen Halbleiteraktien kräftig an: Der Chipausrüster ASML eroberte mit einem Kursplus von 6,7 Prozent die EuroStoxx-Spitze, gefolgt vom Chiphersteller Infineon mit plus 5,1 Prozent. Im französischen Cac 40 führten die Titel von STMicroelectronics mit einem Anstieg um 6 Prozent die Gewinnerliste an.