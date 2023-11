Am ersten Handelstag im November schloss der EuroStoxx 0,75 Prozent höher bei 4091,71 Punkten. Der Leitindex der Eurozone verbuchte den dritten Gewinntag in Folge. Auf Länderebene legte der französische Cac 40 um 0,68 Prozent auf 6932,63 Zähler zu, während der britische FTSE 100 um 0,28 Prozent auf 7342,43 Zähler stieg. In New York gab es vor allem im Technologiesektor Kursgewinne.