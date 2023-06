Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter zugelegt. Angesichts der durchwachsenen Entwicklung in New York vor dem abendlichen US-Leitzinsentscheid blieben die wichtigsten Indizes letztlich aber unter ihren Tageshochs. Zudem steht am Donnerstag noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.

