Im EuroStoxx lag die Kering -Aktie mit plus 3,2 Prozent vorn, nachdem sie am Morgen noch in Richtung ihres Jahrestiefs von Mitte Januar abgesackt war. Der Luxusgüterkonzern hatte in der vergangenen Woche vor einem massiven Umsatzrückgang bei der italienischen Luxusmarke Gucci im ersten Quartal gewarnt. Daraufhin war die Aktie steil auf Talfahrt gegangen. Am Dienstag setzte nun erstmals eine leichte Erholung ein.