Anders als am Vortag hielten sich die Reaktionen auf die Quartalsberichte in Grenzen. Mit die stärksten Veränderungen verzeichneten unter den Standardwerten Vinci mit einem Abschlag von 3,4 Prozent. Damit waren sie das klare Schlusslicht im EuroStoxx. Der französische Infrastruktur-Konzern habe im dritten Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt, so die Analysten von Stifel. Bei der Vorhersage des Gewinns gibt es zudem Unsicherheit infolge eines Regierungsbeschlusses in Frankreich, mehr Steuern von grossen Konzernen zu verlangen.