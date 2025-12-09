Die Aktien von Unilever arbeiteten sich nach zunächst moderater Schwäche am Nachmittag deutlich in die Gewinnzone vor und erklommen zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Juli 2024. Am Ende stand ein Kursplus von 3,6 Prozent zu Buche. Am Vortag hatten die Papiere noch im Zuge der Abspaltung des Speiseeisgeschäfts The Magnum Ice Company nachgegeben. Analystin Celine Pannuti von JPMorgan sieht in der Trennung von Magnum einen wichtigen Meilenstein für Unilever in seinem Umbauprozess hin zu einem auf Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen.