Die schon Monate dauernde Börsen-Rally ruft Skeptiker auf den Plan. So sieht Mislav Matejka von der US-Bank JPMorgan die Rally nur in geringem Masse durch die Gewinne der Unternehmen untermauert. Die Zentralbanken würden zwar in der zweiten Jahreshälfte einige Leitzinssenkungen vornehmen und so die Börsen stützen. Aber «um die aktuellen Aktienbewertungen zu rechtfertigen, muss es auch zumindest gewisse Gewinnsteigerungen geben», schrieb der Stratege. Die seien aber zuletzt hinter den hohen Bewertungen zurückgeblieben.