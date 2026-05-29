Der moderat freundliche Reise- und Freizeitsektor profitierte von der Hoffnung auf eine Entspannung in der Golf-Region und sinkende Ölpreise. Die Aktien der Billigfluggesellschaft Easyjet schlossen nach zeitweise deutlicheren Gewinnen mit einem Plus von einem Prozent. Hier sorgte im späten Handel eine vom britischen Finanzblog Betaville geschürte Übernahmefantasie zumindest kurz für Auftrieb. Dort hiess es unter Berufung auf informierte Personen, dass ein Finanzinvestor, der mit einer Flugzeugleasingfirma zusammenarbeite, Interesse an Easyjet haben könnte. Die Aktien von Air France-KLM gewannen ohne Übernahmespekulationen 2 Prozent.