Exportorientierte Branchen wie Auto und Chemie wurden ebenfalls gemieden. Druck kam von der Währungsseite. «Mit der Aussicht auf einen startenden Zinssenkungszyklus der Federal Reserve verliert der US-Dollar und der Euro springt auf ein Vier-Jahres-Hoch über 1,18 Dollar», stellte Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets fest. Nach Wochen der Lethargie und Unentschlossenheit sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite könnte jetzt an der Börse der statistisch schwächste Börsenmonat des Jahres, der September, richtig beginnen./la/jha/