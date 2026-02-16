Gefragt waren am Montag vor allem die Aktien aus dem Bankensektor, deren Teilindex sich um 1,4 Prozent vom Tief seit der Vorweihnachtszeit erholte. Im EuroStoxx legten neben Santander auch Unicredit , BNP Paribas , ING und Nordea zu. Die Augen blieben hier auf den Anleihemarkt gerichtet, wo die Zinsen weiter nachgaben. Ein niedriges Zinsniveau gilt tendenziell als positiv für Banken.