Dazu stehen Ende der Woche Gespräche zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der USA im immer noch nicht beigelegten Haushaltsstreit an. Am späten Freitagabend hatte die Ratingagentur Moody?s den Ausblick für die US-Bonität von «stabil» auf «negativ» gesetzt. Als Hauptgrund für die Massnahme gab sie an, dass sich das Abwärtsrisiko für die Finanzstärke des Landes verstärkt habe. Ein Scheitern der Haushaltsgespräche dürfte die Bonitätswächter, die die bisherige Spitzeneinstufung «AAA» noch einmal bestätigt hatten, in ihrer Skepsis noch bestärken.