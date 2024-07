Die Märkte seien in eher nervöser Stimmung, denn im Wochenverlauf stünden die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of England (BoE) an, sagte Investmentstratege Steve Clayton vom Broker Hargreaves Lansdown. «Da immer noch Zinssenkungen vor Jahresende eingepreist sind, steigt mit jedem Monat der Druck, dass sie auch tatsächlich kommen werden.» Am Mittwoch werden von der Fed Aussagen zur Zinsentwicklung erwartet, aber noch kein erster Schritt.