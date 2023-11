Dagegen sanken die Papiere von Entain in London um 0,8 Prozent. Der Sportwettenanbieter erklärte sich bereit, 585 Millionen Pfund an die britische Finanzbehörde HMRC zu zahlen, um eine Untersuchung wegen Bestechung beizulegen. Das Unternehmen bietet über verschiedene Marken Sportwetten und Glücksspiele an, dazu gehören Ladbrokes, Corel und bwin. Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufte die Aktie gleich doppelt ab und rät nun zum Verkauf./gl/he