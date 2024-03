Branchenweit gab es fast nur Gewinner, wobei der Technologiesektor der stärkste war mit plus 3,2 Prozent. Aktien aus der Halbleiterbranche legten besonders kräftig zu: etwa ASML als Favorit im EuroStoxx mit plus 5,6 Prozent, Infineon mit plus 2,9 Prozent oder STMicro , die um 1,5 Prozent stiegen. Sie profitierten davon, dass das Wachstum von Micron im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) dem US-Halbleiterkonzern half, seine Umsatzziele zu untermauern. Stützend dürfte zudem wirken, dass die US-Regierung die Chipindustrie im Land mit weiteren Milliarden-Subventionen weiter ankurbeln will.