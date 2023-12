Unter den Einzelaktien schnellten die Papiere von ArcelorMittal mit einem Plus von gut fünf Prozent klar an die Spitze des Cac 40. Auch insgesamt waren die Aktien von Stahlherstellern gefragt, nachdem bekannt geworden war, dass Nippon Steel seinen US-Rivalen US Steel übernehmen will. Analyst Cole Hathorn vom Investmenthaus Jefferies hält es vor allem für positiv, dass der weltgrösste Stahlkonzern ArcelorMittal an diesem Geschäft nicht explizit beteiligt zu sein scheine. Das beruhige angesichts von Sorgen der Anleger über eine Ausweitung der Verschuldung.