Gefragt waren zudem Autowerte . «Zuversichtliche Absatzzahlen in China und steigende Kupferpreise heizen die Spekulationen über eine potenzielle Aufhellung in dem Sektor an», sagte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Im EuroStoxx lagen auf den ersten vier Plätzen mit BMW , Volkswagen und Mercedes-Benz drei Autohersteller mit Kursaufschlägen von bis zu 2,6 Prozent. Renault zogen in Paris um 3,2 Prozent an.