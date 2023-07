Im europäischen Vergleich waren am Montag die zyklischen Branchen Bergbau sowie Öl und Gas am meisten gefragt: Deren Subindizes im marktbreiten Stoxx Europe 600 legten um 2,2 beziehungsweise 1,6 Prozent zu. Vor allem die Minenwerte profitierten von aktuellen Tendenzen und Perspektiven an den Rohstoffmärkten.