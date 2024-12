Deutliche Gewinne verzeichneten die Luxuswerte. An der Spitze standen Kering mit über fünf Prozent Aufschlag, aber auch das Schwergewicht LVMH war mit drei Prozent Plus gefragt. Analystin Louise Singlehurst von Goldman Sachs traut Europas Luxusgüterherstellern in einem Branchenausblick für 2025 im Schnitt zwar nur ein um Währungseffekte bereinigtes Umsatzwachstum von drei Prozent zu - und damit die Hälfte des langfristigen Schnitts. Angesichts des Kursrückgangs seit Jahresbeginn nehme die Unterstützung von der Bewertungsseite aber zu.