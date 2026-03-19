Zudem warf der Verfallstermin am Freitag seine Schatten voraus. «Die Stimmung auf dem Börsenparkett verschlechtert sich im Gleichklang mit der abnehmenden Bereitschaft der institutionellen Anleger, weiter hohe Aktienquoten in ihren Portfolios halten zu wollen», merkte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, dazu an. «Bereits in den vergangenen Handelswochen hat sich abgezeichnet, dass sich die Stimmung zum grossen Verfallstermin am Freitag hin grundsätzlich ändern könnte.» Hätten viele institutionelle Investoren bislang nur mit einem kurzen militärischen Schlagabtausch gerechnet, befürchte man nun stärkere und länger anhaltende Auswirkungen.