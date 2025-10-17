Vor dem Wochenende zogen eine ganze Reihe von Faktoren die Kurse nach unten. «Zum einen fliegen die Investoren seit dem US-Shutdown im Blindflug, da die offiziellen Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten nicht mehr publiziert werden», so Marktexperte Andreas Lipkow. «Des Weiteren ist der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder zu einem akuten Thema geworden.» Hinzu kämen die Probleme kleinerer US-Banken. Dies wecke «böse Erinnerungen an das Jahr 2023, als die Silicon Valley Bank geschlossen wurde».