Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag geschwächelt und so die schwankende Bewegung der Vortage fortgesetzt. Damit reagierten die Märkte auf den erneuten Anstieg der Ölpreise und die Unsicherheit im Iran-Krieg. «Die Gefahr einer Stagflation nimmt stetig zu und kann insbesondere in Europa zu einer Rezession führen», warnte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom Broker CMC Markets. «Das Szenario wird durch die weiterhin widersprüchlichen Nachrichten aus dem Nahen Osten verstärkt und von den Investoren mehr und mehr in die Kurse eingepreist.»