Bei den Einzelwerten brachte ein Schwung an Quartalszahlen Bewegung in die Kurse. Zu den Gewinnern gehörten dabei die Nahrungs- und Getränkewerte sowie der Telekomsektor. Letzterer profitierte von dem Kurssprung der Aktie von Nokia , die um über zehn Prozent zulegte. Sie reagierte mit dem Anstieg auf die Zahlen zum ersten Quartal, die über den Erwartungen gelegen hatten. Analysten zeigten sich beeindruckt. Janardan Menon von Jefferies verwies auf die Bruttomarge, die deutlich besser als erwartet ausgefallen sei. Gut kam zudem das Zahlenwerk der französischen Orange an, die um 3,3 Prozent anzogen.