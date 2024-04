Dazu gesellte sich die wachsende Vorsicht nach den jüngsten Gewinnen. «Die Investoren gehen von einer fortgesetzten Kurskonsolidierung an den US-Finanzmärkten aus und agieren entsprechend vorsichtig bei ihren Allokationen an den europäischen Handelsplätzen», so Marktexperte Andreas Lipkow. «Es ist derzeit keine Zeit für Heldentum, denn niemand will seine gute Kursperformance aus dem ersten Quartal wieder hergeben müssen.»