Die zinssensiblen Immobilienwerte lagen im Plus und setzten sich damit an die Spitze der Einzelsektoren. Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die europäischen Baustoffwerte, die nach den Gewinnen am Vortag nun schwächelten. Saint Gobain gaben mit 4,8 Prozent Abschlag auffallend stark nach. Der französische Baustoffkonzern hatte im vergangenen Jahr unter der Schwäche des Neubaugeschäfts in einigen Märkten gelitten. Die Analysten von Davy Research sprachen zudem von einem etwas vagen Ausblick. Allerdings hatte die Aktie in den Vormonaten auch stark zugelegt, was sie anfällig für Gewinnmitnahmen macht.