Abwärts ging es dagegen für die Aktien von Reckitt , Just Eat Takeaway oder auch ASM International . Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt verfehlte mit rückläufigen Erlösen und seinen Jahreszielen die Erwartungen, was den Papieren ein Minus von rund 12 Prozent einbrockte. Just Eat Takeaway gab laut Bernstein-Analyst William Woods eine eher schwache Prognose ab. Der einzige Lichtblick sei gewesen, dass der freie Barmittelzufluss insgesamt besser als erwartet ausgefallen sei. Das Just-Eat-Papier sackte in Amsterdam um 6,5 Prozent ab.