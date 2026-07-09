Am Ende des Feldes bewegten sich unterdessen die am Vortag starken defensiven Titel, allen voran die Pharmaaktien. Hier belastete auch der Einbruch von Astrazeneca, die um fast zehn Prozent nachgaben. Der Rücksetzer erfolgte auf enttäuschende Studiendaten in einer Phase-III-Studie. Die Analysten von Jefferies sprachen von einem überraschenden Rückschlag. Die Experten von JPMorgan rechnen mit einer leichten Anpassung der Konsensschätzungen nach unten.