Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades wollte den Gewinnen allerdings keine allzu grosse Bedeutung beimessen. Vermutlich kauften vor allem Leerverkäufer, die zuvor auf sinkende Kurse gesetzt hätten. Zudem stehe am Nachmittag der PCE-Kerndeflator als das von der Fed bevorzugte Inflationsmass an, was für Vorsicht sorge. Die Daten dürften nach Ansicht der Volkswirte der Helaba für die US-Notenbank keinen Anlass liefern, schon bei der nächsten Sitzung die Zinswende einzuleiten.