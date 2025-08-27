Aktien von Banken standen unter Druck. Zum einen lag das an der ungewissen politischen Zukunft Frankreichs und den damit einhergehenden unsicheren Wirtschaftsperspektiven. Zum andern an Nachrichten aus Italien. So berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen, dass die italienische Regierung offenbar eine weitere Übergewinnsteuer für heimische Banken anstrebt, um damit den Haushalt zu stützen. Im EuroStoxx lagen Intesa Sanpaolo hinten mit minus 2 Prozent.