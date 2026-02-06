Nicht ganz so gut fiel die Reaktion auf einen anderen französischen Wert aus. Die Grossbank Societe Generale hatte zwar ein starkes Geschäftsjahr 2025 mit einem überraschend guten Schlussquartal hingelegt. Die Dividende soll von 1,09 auf 1,61 Euro je Aktie steigen. Zudem kündigte die Societe Generale Aktienrückkäufe von knapp 1,5 Milliarden Euro an. Trotzdem lag die Aktie 4,5 Prozent im Minus. Damit machten sich beim Kurs zunehmend Bremsspuren bemerkbar, nachdem sich der Wert seit Anfang 2025 in der Spitze nahezu verdreifacht hatte.