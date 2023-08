Damit steuern die Börsen in schwieriges Fahrwasser. "Nach der guten Entwicklung an vielen Börsenplätzen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres könnten die nächsten Monate herausfordernder werden", hiess es vom Vermögensverwalter DJE Kapital. "August und September sind saisonal betrachtet oft schwierige Monate." Während zum aktuellen Zeitpunkt eine globale Rezession eher unwahrscheinlich sei, stiegen die konjunkturellen Risiken für Deutschland und Europa deutlich an.