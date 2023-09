Verluste verzeichnete dagegen der Versicherungssektor. Er litt damit unter dem Einbruch des Versicherers NN Group. Die Aktie gab um 13,4 Prozent nach. Ein niederländisches Gericht hatte die Provisionsgestaltung in zwei Fällen der Verträge und die damit verbundenen Kosten als unfair bezeichnet. Der Versicherer will sich nun an das höchste Gericht der Niederlande wenden./mf/nas