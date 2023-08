Zur Vorsicht mahnte unterdessen der deutsche Ifo-Geschäftklimaindex. Er zeichnete ein eher trübes Bild der grössten Volkswirtschaft des Euroraums. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich demnach im August weiter. Es war der vierte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Oktober 2022. «Bis es wieder aufwärts geht, werden noch einige Monate vergehen», so Volkswirt Jörg Zeuner von der Fondsgesellschaft Union Investment. «Das zweite Halbjahr wird ein herausforderndes, erst ab der Jahreswende erwarten wir wieder ein leichtes Wachstum.»