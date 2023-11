Entscheidend werden die Aussagen der US-Notenbank zur weiteren Zinsentwicklung sein. «Um 19 Uhr wird zunächst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Fortsetzung der im September gestarteten Pause im Zinserhöhungszyklus verkündet», prognostiziert Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Umso wichtiger werden deshalb die Aussagen des Fed-Chefs Powell auf der anschliessenden Pressekonferenz sein - wie weit lässt die Notenbank für weitere Zinsschritte nach oben die eine Tür offen oder sehen Anleger sogar durch einen kleinen Spalt in der anderen Tür zu Zinssenkungen etwas Licht durchscheinen - alles ist möglich und so auch jedwede Bewegung an den Börsen.»