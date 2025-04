An Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich die extremen Schwankungen am Donnerstag fortgesetzt. Die von US-Präsident Donald Trump verkündete Zinspause verhalf den Börsen zu einer Aufwärtsbewegung. «Die nun verkündete Pause der reziproken Zölle verringert zwar das Rezessionsrisiko und die Börsen können nicht anders, als wieder deutlich zu steigen», stellte Analyst Jochen Stanzel vom Broker CMC Markets fest. Wirtschaft bestehe jedoch aus Vertrauen und hier habe der US-Präsident in den vergangenen Wochen viel Porzellan zerschlagen.